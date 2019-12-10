Футуристичний місяцехід
Фахівці компанії Parker Brothers Concepts, що виготовляє футуристичні і концептуальні транспортні засоби для кіноіндустрії, з кінця 2016 року займалися створенням концепту транспортного засобу для пересування по поверхні інших планет членів космічних експедицій.
футуристичний місяцехід
Скріншот з відео
футуристичний місяцехід
Скріншот з відео
В результаті цього на світ з'явилося щось, вельми нагадує Batmobile, фантастичний автомобіль, на якому їздив Бетмен, герой відомої серії фантастичних фільмів. Марсіанський транспорт має шість коліс, його кузов і інші вузли виготовлені виключно з вуглецевого волокна і алюмінію, а пересувається він за рахунок енергії сонячних променів.
В кабіні цього космічного "джипа" можуть розміститися чотири астронавта. А його задня частина являє собою автономну лабораторію, яку можна від'єднати від транспортного засобу, надавши їй можливість проведення ряду досліджень в автоматичному режимі.
футуристичний місяцехід
Скріншот з відео
футуристичний місяцехід
Скріншот з відео
На жаль, цьому транспортному засобу не судилося буде побувати ні на Марсі, ні на іншій планеті. В даний час ровер демонструється в Космічному центрі НАСА імені Кеннеді у Флориді, а пізніше він буде використаний в рамках туру "Summer of Mars", організованого НАСА в освітніх цілях.
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