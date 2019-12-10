Культовий апарат з фільму про агента 007 вплинув на зовнішній вигляд нового надсучасного електричного пікапа Ілона Маска.

Журналісти на хвилі обговорення "футуристичного" дизайну пікапа Tesla Cybertruck згадали про апарат, який міг надихнути американського бізнесмена Ілона Маска на створення свого незвичайного авто, пише Popular Mechanics.

Футуристичний дизайн Cybertruck Скріншот з відео

Футуристичний дизайн Cybertruck Скріншот з відео

Так, не виключено, що вплинути на дизайн пікапа могла субмарина Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив", що вийшов на екрани в 1977 році.

Підводний апарат Маск купив майже за один мільйон доларів.

Футуристичний дизайн Cybertruck Скріншот з відео

Футуристичний дизайн Cybertruck Скріншот з відео

Судячи з усього, засновник Tesla та SpaсeX запозичив у Lotus Esprit для свого нового пікапа Cybertruck клиноподібну форму кузова.

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