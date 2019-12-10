Головна Новини
10 грудня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Футуристичний дизайн Cybertruck

84
Читати матеріал російською

Культовий апарат з фільму про агента 007 вплинув на зовнішній вигляд нового надсучасного електричного пікапа Ілона Маска.

Журналісти на хвилі обговорення "футуристичного" дизайну пікапа Tesla Cybertruck згадали про апарат, який міг надихнути американського бізнесмена Ілона Маска на створення свого незвичайного авто, пише Popular Mechanics.

Футуристичний дизайн Cybertruck

Футуристичний дизайн Cybertruck

Скріншот з відео

Футуристичний дизайн Cybertruck

Футуристичний дизайн Cybertruck

Скріншот з відео

Так, не виключено, що вплинути на дизайн пікапа могла субмарина Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда "Шпигун, який мене любив", що вийшов на екрани в 1977 році.

Підводний апарат Маск купив майже за один мільйон доларів.

Футуристичний дизайн Cybertruck

Футуристичний дизайн Cybertruck

Скріншот з відео

Футуристичний дизайн Cybertruck

Футуристичний дизайн Cybertruck

Скріншот з відео

Судячи з усього, засновник Tesla та SpaсeX запозичив у Lotus Esprit для свого нового пікапа Cybertruck клиноподібну форму кузова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини