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Футбольні успіхи України: сьогодні чекаємо на продовження в матчі з італійцями

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Збірна України здобула мінімальну перемогу над командою Люксембургу в четвертому матчі відбору Євро-2020.

Наші хлопці були сильнішими за суперника в грі, яка відбулася на стадіоні "Арена Львів", – 1:0.

Підопічні Андрія Шевченка відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі. Після подачі Руслана Малиновського форвард Роман Яремчук головою переправив м'яч у сітку. Цей момент явно розслабив "жовто-синіх", які мало не поплатилися, надавши супернику кілька шансів створити сенсацію.

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