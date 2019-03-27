ФСБ проводить масові обшуки у Криму: Obozrevatel News о 12:00 від 27.03.2019

ФСБ проводить масові обшуки у Криму

Щонайменше 25 обшуків у будинках кримських татар в окупованому Криму влаштували російські силовики. Десяток осіб затримано. Окупанти кажуть: облави проводять в рамках порушених кримінальних справ. Нібито у будинках, де почали обшуки, живуть прихильники забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Хізб ут-Тахрір". Адвокати потерпілих називають це масовою акцією залякування кримських татар.

Уряд змінить систему виплати субсидій готівкою

У Міністерстві соціальної політики кажуть: якщо людина вчасно не оплатила комуналку, та при цьому мала на руках гроші на субсидію, то протягом наступного року кошти на допомогу будуть нараховувати у безготівковій формі. І використати їх ні на що, крім комуналки, буде не можна.

Загроза "Євробаченню-2019"

Через військове загострення між Ізраїлем та Палестиною пісенний конкурс може опинитися під загрозою зриву, пишуть ізраїльські ЗМІ. Нещодавна ракетна атака з боку ХАМАС, через яку прем‘єр Біньямін Нетаньяху припинив свій візит до США, кинула тінь на проведення міжнародного конкурсу, стверджують місцеві аналітики. Своєю чергою, Європейська мовна спілка – організатор конкурсу – уважно стежить за розвитком арабо-ізраїльського конфлікту, бо для них безпека - на першому місці. Але організатори не уточнили, чи є у них план дій на випадок надзвичайної ситуації.

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