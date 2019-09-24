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24 вересня • оновлено в 17:19
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Фруктовий салат для дітей

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Ваші діти страшенно люблять солодощі? Ні дня не можуть обійтися без солодких смаколиків? Ви хвилюєтеся за них, але нічого не можете з цим вдіяти?

Ми вам в цьому допоможемо. Існує стереотип, що смачні десерти усі висококалорійні, а отже і шкідливі. Але це не так. Страви, які містять фруктовий мікс навпаки є абсолютно корисними для організму. Тому ми пропонуємо вам рецепт надзвичайно смачного, яскравого, солодкого та ароматного фруктового салату. Від цієї кулінарної феєрії будуть в захваті не лише діти, а й усі дорослі. Приготуйте цю страву і ви підкорите батьків та дітей своїми кулінарними вміннями, а також подаруєте їм багато позитивних та світлих емоцій.

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FOOD OBOZ
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