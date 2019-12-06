Ще десять років тому людей, що займаються фрірайдом, тобто тих, хто катається подалі від класичних трас, вважали закінченими психами. Одноманітне катання по зализати і пологому не вписувалося в новаторський характер їх субкультури і, головним чином, того предмета, на якому ці люди спускалися з гори.

Фрірайд - спорт для психів Скріншот з відео

Фрірайд - спорт для психів Скріншот з відео

Фрірайд став тією каравелою, на якій альпійські Колумби відкрили Америку незайманих схилів. Вони ж стали каталізаторами появи таких понять як беккантрі і ньюскул. Саме завдяки фрірайду з'явилися лижі нової геометрії, для траси, для паудера, для парку і т.д.

Гори є гори і вони серйозні.

Фрірайд - спорт для психів Скріншот з відео

Фрірайд - спорт для психів Скріншот з відео

Адже при внетрассовом катанні ви надані самому собі, немає маркувань, немає сіток, є несподівані скельні скиди, зрадницькі валуни, тріщини, лавини і ще багато різного. Необхідно не тільки добре кататися, але і вміти "читати" рельєф, передбачити погоду, планувати маршрут.

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