Fpv дрони - новий вид спорту
Поняття дрон-рейсинг увійшло в наше життя порівняно недавно.
Ще кілька років тому для змагань гоночних квадрокоптера ентузіасти збиралися на відкритих майданчиках і влаштовували саморобні смуги перешкод, щоб зробити дистанцію повної екстриму.
Fpv дрони - новий вид спорту
Скріншот з відео
Fpv дрони - новий вид спорту
Скріншот з відео
Зараз все простіше і цікавіше. Вже сформувалися професійні команди рейсеров, гонки влаштовуються на міжнародному рівні, а призові фонди перевалюють за відмітку в мільйони доларів.
Fpv дрони - новий вид спорту
Скріншот з відео
Fpv дрони - новий вид спорту
Скріншот з відео
Значною мірою процесу популяризації дрон-рейсингу сприяло здешевлення квадрокоптера з FPV для гонок. Звичайно, професійну радіокеровану модель справжній спортсмен і зараз збирає вручну, вивіряючи кожен параметр і промацуючи кожну деталь.
В даному відео ми можемо спостерігати тренування спортсмена, який відточує навички пілотування на складних об'єктах.
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