Поняття дрон-рейсинг увійшло в наше життя порівняно недавно.

Ще кілька років тому для змагань гоночних квадрокоптера ентузіасти збиралися на відкритих майданчиках і влаштовували саморобні смуги перешкод, щоб зробити дистанцію повної екстриму.

Fpv дрони - новий вид спорту Скріншот з відео

Fpv дрони - новий вид спорту Скріншот з відео

Зараз все простіше і цікавіше. Вже сформувалися професійні команди рейсеров, гонки влаштовуються на міжнародному рівні, а призові фонди перевалюють за відмітку в мільйони доларів.

Fpv дрони - новий вид спорту Скріншот з відео

Fpv дрони - новий вид спорту Скріншот з відео

Значною мірою процесу популяризації дрон-рейсингу сприяло здешевлення квадрокоптера з FPV для гонок. Звичайно, професійну радіокеровану модель справжній спортсмен і зараз збирає вручну, вивіряючи кожен параметр і промацуючи кожну деталь.

В даному відео ми можемо спостерігати тренування спортсмена, який відточує навички пілотування на складних об'єктах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram