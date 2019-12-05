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5 грудня • оновлено в 19:36
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Fpv дрони - новий вид спорту

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Поняття дрон-рейсинг увійшло в наше життя порівняно недавно.

Ще кілька років тому для змагань гоночних квадрокоптера ентузіасти збиралися на відкритих майданчиках і влаштовували саморобні смуги перешкод, щоб зробити дистанцію повної екстриму.

Fpv дрони - новий вид спорту

Fpv дрони - новий вид спорту

Скріншот з відео

Fpv дрони - новий вид спорту

Fpv дрони - новий вид спорту

Скріншот з відео

Зараз все простіше і цікавіше. Вже сформувалися професійні команди рейсеров, гонки влаштовуються на міжнародному рівні, а призові фонди перевалюють за відмітку в мільйони доларів.

Fpv дрони - новий вид спорту

Fpv дрони - новий вид спорту

Скріншот з відео

Fpv дрони - новий вид спорту

Fpv дрони - новий вид спорту

Скріншот з відео

Значною мірою процесу популяризації дрон-рейсингу сприяло здешевлення квадрокоптера з FPV для гонок. Звичайно, професійну радіокеровану модель справжній спортсмен і зараз збирає вручну, вивіряючи кожен параметр і промацуючи кожну деталь.

В даному відео ми можемо спостерігати тренування спортсмена, який відточує навички пілотування на складних об'єктах.

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