Форум в Давосі: експерт пояснив промову Зеленського
Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджементу політики Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував промову та обіцянки президента Зеленського в Давосі.
"Насправді дійсно, цей форум - це тусовка майнових еліт, бомонду. Політичних еліт, в будь-якому випадку. Представники керівництва держави не можуть не брати участь у таких заходах, оскільки економіка у більшій чи меншій мірі регулюється державою. В першу чергу туди їдуть, щоб потусуватися, попіаритися. Більшість сучасних політиків використовують ці форуми з метою звернення до своєї внутрішньої аудиторії, до своїх громадян", - заявив Воля.
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