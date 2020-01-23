Форум в Давосі: експерт пояснив промову Зеленського

Експерт з питань міжнародної політики Українського інституту аналізу та менеджементу політики Володимир Воля у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував промову та обіцянки президента Зеленського в Давосі.

"Насправді дійсно, цей форум - це тусовка майнових еліт, бомонду. Політичних еліт, в будь-якому випадку. Представники керівництва держави не можуть не брати участь у таких заходах, оскільки економіка у більшій чи меншій мірі регулюється державою. В першу чергу туди їдуть, щоб потусуватися, попіаритися. Більшість сучасних політиків використовують ці форуми з метою звернення до своєї внутрішньої аудиторії, до своїх громадян", - заявив Воля.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!