"Форт Трамп" – це 50% успіху": розкрито деталі співпраці США і Польщі

Глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розкрив деталі проекту "Форт Трамп" в Польщі та розповів про те, чому США не захотіли створювати базу на постійній основі.

Мусієнко зазначив, що Варшава розраховувала отримати у себе військову базу США за прикладом бази Ramstein в Німеччині.

"Тобто приблизно 3-4 тисячі військовослужбовців на постійній основі. З бойовою авіацією і машинами. З бойовими групами, готовими і до передислокації, і до того, щоб дати відсіч можливому вторгненню з боку РФ", – уточнив він.

А отримали вони, нагадав експерт, 1000 військовослужбовців на ротаційній основі та деякі контракти на поставки озброєнь. Плюс, полякам ще доведеться все це профінансувати зі свого бюджету. Тому "Форт Трамп" для них – це лише 50% успіху.

"Чому американці не зробили постійну основу? Тому що вони теж займають прагматичну позицію. Вони розуміють, що продавати полякам Patriot і направити 1000 військових – достатньо. Не потрібно переходити певну межу, яка може бути сигналом, щоб вся Центральна і Східна Європа влізла в повномасштабний військовий конфлікт з Росією", – пояснив Мусієнко.

Детальніше про загрозу російської агресії на адресу Польщі та проамериканську політику в Європі – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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