Формула Штайнмаєра просто легалізує окупантів: Мирослав Гай

Ветеран АТО, військовий експерт Мирослав Гай прокоментував заяви про те, що Україна готова погодитись на формулу Штайнмаєра.

Він наголосив, що, по-перше, жодної формули Штайнмаєра у вигляді юридичного документу не існує. По факту, - це просто порядок виконання Мінських домовленостей, і він, за словами Гая, не на користь України. Причина цього полягає у тому, що українська сторона готова провести вибори на Донбасі. але після того, як РФ виведе війська і дозволить Україні поновити контроль над цими територіями. Те, що називають формулою Штайнмаєра, за словами Гая, - це просто порядок дій, згідно до якого можна виконувати Мінські домовленості.

Зараз Україні пропонують спочатку виконати політичну складову, а вже після цього росіяни з "барського плеча", можливо, виведуть війська. Усім зрозуміло, що виконати демократичні вибори за умов присутності РФ на території України неможливо - це буде фактична легалізація статусу окупованих територій та їх окупаційних адміністрацій. Після проведення таких виборів жодна міжнародна організація не буде прискіпливо ставитись до цього питання, адже тепер окупанти будуть легалізовані згідно до українського законодавства.

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