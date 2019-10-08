Формула Штайнмаєра підтверджує 9, 10 та 11 пункти Мінських домовленостей: юрист

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко прокоментував заяви Дмитра Розумкова про те, що Україна буде контролювати кордон на Донбасі.

Бондаренко зазначив, що не вірить у те, що Розумков має якусь впевненість у тому, що Україна цей кордон контролюватиме. На його думку, Розумков просто мав щось сказати із цього приводу, і він це сказав.

Він заявив, що Мінські домовленісті були підписані, але не виконувались, оскільки на нашу думку, був відсутній алгоритм виконання власне цих положень.

"Росіяни говорили, що ідемо пункт за пунктом, як прописано у мінських домовленостях, а ми говорили, що ні, що послідовність не має бути обов'язково такою, як прописано в цьому документі. Зараз ми підписали формулу Штайнмаєра, яка передбачає виконання 9, 10 та 11 пунктів Мінських домовленостей. Тобто про виконання 1, 2, 7 та 8-го ми не говоримо. Я в цьому випадку використовую таку аналогію: якщо в тебе є дистанція на 100 кілометрів, то ти описав, як ти будеш з 80 по 90 рухатися, а як ти добіжиш до 80 і що буде в кінці, там де ривок останній, - відповіді немає", - заявив Бондаренко.

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