Формула Штайнмаєра можлива тільки після виведення окупаційних військ: військовий експерт

Військовий експерт Владислав Селезньов прокоментував можливі варіанти розведення військ і формулу Штайнмайера.

Він запевнив, що все пройде мирно.

"Ми розраховуємо на хороші новини, але досвід минулих років свідчить про те, що досить складно домовлятися з іншою стороною конфлікту. Часто все мирні ініціативи української сторони зривалися саме через непоступливою позиції і порушення тих умов, які були досягнуті. Але дочекаємося сьомого жовтня і подивимося, що там буде відбуватися", - зазначив експерт.

У будь-якому випадку, питання безпеки мирного населення і військового персоналу є ключовим, і він упевнений, що командування Операції Об'єднаних сил докладе всіх зусиль, щоб, по-перше, виконати домовленості, а по-друге, якщо ці домовленості неможливо буде виконати через небезпеку для мирного населення і військового персоналу, то відповідно і ситуація не буде вирішена.

Щодо безпосереднього відведення, то, за словами Селезньова, цьому процесу повинен передувати певний період, коли на цій ділянці фронту не ведеться обстріл наших позицій, а також мирних жителів, які проживають на території, яка межує з цією ділянкою фронту.

По-друге, на його думку, повинна здійснювати свої повноваження певна спостережна місія ОБСЄ, щоб негайно реагувати на всі ризики і домагання протилежної сторони конфлікту.

"Інше питання - питання безпеки, питання до правоохоронних органів, відповідно, до командування Операції Об'єднаних Сил, яке має певний план протидії, якщо ситуація саме на ділянках розведення буде загострюватися. Формула Штайнмаєра визначає наступне - повинен бути відновлений повний контроль над нині неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Тому претензії на певні привілеї і можливість влади самопроголошених республік взяти під контроль кордон між Україною і Росією - це неприпустимо. У будь-якому випадку формула Штайнмаєра може бути реалізована після того, як з території України будуть виведені всі окупаційні війська і буде переданий під дієвий і ефективний контроль нині неконтрольована ділянка державного кордону", - заявив експерт.

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