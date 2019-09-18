Формула Штайнмаєра легалізує версію РФ про громадянський конфликт

Колишній перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юсуф Куркчі прокоментував повернення Криму до складу України найближчим часом.

Експерт висловив думку, що Трамп навряд чи найближчим часом дасть якісь рецепти, як можна швидко повернути Крим. Він зазначив, щ всі прцеси в світі сьогодні дуже пришвидшені. І те прискорення часу, яке ми маємо сьогодні. є на декілька порядків більшим ніж 50 чи 100 років тому. Це говорить про те, що якщо порівнювати повернення Криму із Балтійським сценарієм, то це не триватиме 40 років, це відбудеться швидше.

Куркчі заявив, що суттєво прискорити повернення півострову зможе зміна керівництва РФ.

Щодо формули Штайнмаєра, то експерт заявив, що Україна планувала спочатку відновити контроль над своїми територіями, а вже потім проводити вибори. Куркчі заявив, що конфлік в Україні не є громадянським, він є міжнародним і впровадження формули Штайнмаєра надає можливість РФ відокремитись від цього конфлікту і легалізувати те, про що Росія говорила постійно, ніби-то вона не є учасницею конфлікту на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram