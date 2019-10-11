Формат пресмарафону не дозволяв розвинути дискусію: Борис Тизенгаузен

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен прокоментував організацію пресконференції президента Володимира Зеленського.

Він заявив, що протести не вгамуються після пресмарафону.

"Протести - це зовсім окрема історія, тому що досі ми не бачили тексту документу щодо особливого статусу, який буде обговорюватись, ми не знаємо домовленостей, які будуть після зустрічей у нормандському форматі, тому на протести ця пресконференція жодним чином не впливає, вона про інше", - заявив Тизенгаузен.

Він зазначив, що пресмарафон суттєво вплинув на імідж, на образ президента України, показав абсолютну відкритість президента, що підтверджувалося вільним доступом усіх бажаючих до будівлі київського Food Market, чим скористались деякі дивні персонажі, які вилазили на столи і щось кричали Зеленському.

"Якщо подивитись відео, то люди були фактично на відстані витягнутої руки від президента, тобто - будь ласка, ти проста людина, можеш зайти поїсти туди, де поруч із тобою сидить президент України і дає відповіді на питання журналістів. Проте формат пресмарафону був організований таким чином, що розвинути якусь жорстку дискусію було неможливо", - додав експерт з управління репутацією.

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