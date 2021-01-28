ФОПи вийшли на черговий мітинг проти касових апаратів

Obozrevatel Відео 16:40, 28.01.2021 Оновлено: 17:20, 28.01.2021

У Києві пройшов мітинг ФОПів, які вимагали ухвалення Верховною Радою України законопроєктів № 3853-1(2) і 3993.

Дані документи, за їх словами, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Підприємці виступають проти встановлення касових апаратів і за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування, за прозорі правила розмитнення товарів та оподаткування.

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