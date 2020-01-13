FOODOBOZ_082 | Тарталетки з класичним форшмаком

Тарталетки з класичним форшмаком

Час приготування – 20 хв

Кількість порцій – 4

Інгредієнти

Філе оселедця - 400 гр.

Яйця - 4 шт.

Ріпчаста цибуля - 0,5 шт.

Кисле яблуко - 0,5 шт.

Пшеничний батон – 70гр.

Вершкове масло – 50гр.

Тарталетки

Попередньо відварені та охолоджені яйця тремо на дрібну тертку.

Пшеничний батон заливаємо невеликою кількістю холодної води.

Цибулю, частину яблук та оселедця подрібнюємо у блендері до однорідної маси.

Додаємо відціджений від води пшеничний батон.

Решту оселедця та яблук ріжемо на невеликі кубики.

З'єднуємо інгредієнти.

Додаємо вершкове масло.

Ретельно перемішуємо.

Наповнюємо тарталетки

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