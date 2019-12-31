FOODOBOZ | Тарталетки з сиром та тунцем

Час приготування – 30хв

Кількість порцій – 16 тарталеток

Інгредієнти:

Консервований тунець – 1 банка

Сир – 200 гр.

Яйця – 3-4 шт.

Мариновані огірки – за смаком

Зелена цибуля, сметана або ж майонез – за смаком

Сіль та перець – за смаком

Оливки – для декору

Сир та консервований тунець розім’яти виделкою до однорідної маси

Яйця натираємо на дрібну тертку

Дрібно січемо зелену цибулю

Нарізаємо кільцями оливки

З"єднуємо інгредієнти

Солимо та перчимо за смаком

За бажанням можна додати сметану або ж майонез

Ретельно перемішуємо

Наповнюємо масою тарталетки

Прикрашаємо зеленню та оливками

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!