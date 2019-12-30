FOODOBOZ | Тарталетки з сиром та авокадо
Час приготування – 30 хв
Кількість порцій – 16 тарталеток
Інгредієнти:
Сир – 200гр.
Авокадо – 1 шт.
Яйця – 4 шт.
Сметана – 3 ст.ложки
Помідори черрі для декору
Зелень кропу
Сир та авокадо розминаємо виделкою.
Яйця натираємо на дрібну тертку.
З'єднуємо підготовлені інгредієнти.
Додаємо сметану.
Солимо та перчимо за смаком.
Наповнюємо масою тарталетки.
Посипаємо зеленню.
Прикрашаємо четвертинкою помідору черрі.
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