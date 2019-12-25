FOODOBOZ | Тарталетки три варіанти начинки

Тарталетки – це універсальна випічка, яка може слугувати за основу як закуски, так і десерту.

Тісто завжди ніжне, смачне, без яскраво виділеного смаку та запаху. Саме тому, придбавши їх у магазині, ви зможете створити прекрасну страву, залежно від вашої фантазії.

Ми вам хочемо запропонувати сьогодні аж три начинки, у поєднанні з якими тарталетки створять прекрасні закуски для святкового столу. Для цього нам не знадобляться якісь вибагливі чи дорогі компоненти. Усі необхідні продукти можуть бути уже у вас в холодильнику.

Час приготування: 30 хв.

Кількість порцій: 26

Інгредієнти:

Морква - 1 шт.

Сир твердий - 110 гр.

Часник - 4-6 зубців

Майонез - За смаком

Горбуша (консерви) - 1 банка

Яйця - 4 шт.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Крабові палички - 180 г.

Перший варіант начинки

Морквину натираємо на крупній тертці.

Натираємо на дрібній тертці твердий сир.

Змішуємо інгредієнти.

Додаємо подрібнений часник.

Заправляємо майонезом.

Добре перемішуємо.

Наповнюємо тарталетки начинками

Другий варіант начинки

Розминаємо виделкою консервовану горбушу.

Попередньо відварені та охолоджені яйця натираємо на дрібній тертці.

Ріпчасту цибулю подрібнюємо на малесенькі кубики.

Усі компоненти змішуємо.

Додаємо до них майонез.

Наповнюємо тарталетки начинками.

Третій варіант начинки

Нарізаємо крабові палички маленькими кубиками.

Попередньо відварені та охолоджені яйця натираємо на дрібній тертці

До яєць додаємо також 50 грамів твердого сиру, який натертий на дрібній тертці.

Натираємо на дрібній тертці твердий сир.

Ріпчасту цибулю подрібнюємо на малесенькі кубики.

Додаємо майонез та перемішуємо всі інгредієнти.

Наповнюємо тарталетки начинками

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