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1 лютого • оновлено в 07:51
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FOODOBOZ | Салат зі слив з редискою та апельсиновою заправкою

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Салат зі слив з редискою та апельсиновою заправкою

Час приготування – 35 хв.

Кількість порцій - 3

Інгредієнти:

  1. Сливи розрізаємо на 4 частини

  2. Редис нарізаємо тонкими кружечками

  3. Дрібно січемо зелень петрушки

Готуємо заправку

  1. Натираємо цедру одного апельсина

  2. До апельсинової цедри вичавлюємо апельсиновий сік

  3. Додаємо посічену зелень петрушки

  4. Солимо та перчимо за смаком

  5. Додаємо олію

Поєднуємо

  1. Викладаємо на тарілку листя салату

  2. Додаємо сливи та редиску

  3. Поливаємо заправкою

  4. Збризкуємо олією

  5. За бажанням посипаємо петрушкою

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