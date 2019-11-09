FOODOBOZ | Салат "Жіночий каприз" з селерою

FOODOBOZ | Салат "Жіночий каприз" з селерою131 Читати матеріал російською
Закуска сподобається навіть самим капризним гурманам, адже в ній чудово поєднуються яблука, солоний твердий сир, ананаси та йогуртовая заправка.
Салат виходить не тільки смачним, а ще корисним для здоров'я і фігури. Страва надовго надає відчуття ситості, тому її можна використовувати, як повноцінний обід. Приготування займає дуже мало часу, а всі продукти доступні.
Інгредієнти
Яблука - 4 шт.
Сир твердий - 300 г.
Консервовані ананаси - 1 банка.
Селера - 250 г.
Йогурт - 200 г.
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