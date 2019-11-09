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9 листопада • оновлено в 08:29
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FOODOBOZ | Салат "Жіночий каприз" з селерою

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Закуска сподобається навіть самим капризним гурманам, адже в ній чудово поєднуються яблука, солоний твердий сир, ананаси та йогуртовая заправка.

Салат виходить не тільки смачним, а ще корисним для здоров'я і фігури. Страва надовго надає відчуття ситості, тому її можна використовувати, як повноцінний обід. Приготування займає дуже мало часу, а всі продукти доступні.

Інгредієнти

Яблука - 4 шт.

Сир твердий - 300 г.

Консервовані ананаси - 1 банка.

Селера - 250 г.

Йогурт - 200 г.

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FOOD OBOZ
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