FOODOBOZ | Салат з яловичиною та грибами

Хочемо запропонувати вам приготувати досить ситний та поживний салат з відвареною яловичиною та печерицями.

Він не складний у приготуванні, тому всього за декілька хвилин ви створите салат, який зможе прикрасити кожен святковий стіл. Для страви нам знадобляться не лише основні інгредієнти, тобто яловичина та гриби, а й також варена морква, солодкий болгарський перець, петрушка, сіль та перець, майонез або сметана, а також гарний настрій.

Тобто усього декілька простих інгредієнтів, буквально 15 хвилин вашого вільного часу, гарний настрій і вуаля – смачний салат готовий до вживання.

Інгредієнти

Яловичина - 130 г.

Морква - 50 г.

Зелень - За смаком

Печериці - 30 г.

Болгарський перець - 50 г.

Майонез - 40 г.

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений - За смаком

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