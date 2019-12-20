FOODOBOZ | Салат з яловичиною та грибами
Хочемо запропонувати вам приготувати досить ситний та поживний салат з відвареною яловичиною та печерицями.
Він не складний у приготуванні, тому всього за декілька хвилин ви створите салат, який зможе прикрасити кожен святковий стіл. Для страви нам знадобляться не лише основні інгредієнти, тобто яловичина та гриби, а й також варена морква, солодкий болгарський перець, петрушка, сіль та перець, майонез або сметана, а також гарний настрій.
Тобто усього декілька простих інгредієнтів, буквально 15 хвилин вашого вільного часу, гарний настрій і вуаля – смачний салат готовий до вживання.
Інгредієнти
Яловичина - 130 г.
Морква - 50 г.
Зелень - За смаком
Печериці - 30 г.
Болгарський перець - 50 г.
Майонез - 40 г.
Сіль - За смаком
Перець чорний мелений - За смаком
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