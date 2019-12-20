Головна Новини
20 грудня • оновлено в 07:24
МоваЯзык
МедОбоз Головна

FOODOBOZ | Салат з яловичиною та грибами

54
Читати матеріал російською

Хочемо запропонувати вам приготувати досить ситний та поживний салат з відвареною яловичиною та печерицями.

Він не складний у приготуванні, тому всього за декілька хвилин ви створите салат, який зможе прикрасити кожен святковий стіл. Для страви нам знадобляться не лише основні інгредієнти, тобто яловичина та гриби, а й також варена морква, солодкий болгарський перець, петрушка, сіль та перець, майонез або сметана, а також гарний настрій.

Тобто усього декілька простих інгредієнтів, буквально 15 хвилин вашого вільного часу, гарний настрій і вуаля – смачний салат готовий до вживання.

Інгредієнти

Яловичина - 130 г.

Морква - 50 г.

Зелень - За смаком

Печериці - 30 г.

Болгарський перець - 50 г.

Майонез - 40 г.

Сіль - За смаком

Перець чорний мелений - За смаком

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
FOOD OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини