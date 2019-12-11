FOODOBOZ | Салат з яйцем і редискою

Салат з яйцем та редискою – це досить простий, але в той же час смачний, ароматний та привабливий салат, який буде до смаку усім , хто його спробує.

Він вітамінний, яскравий, легкий та ситний водночас. Такий салат можна приготувати не лише для буднього застілля. Він з легкістю зможе стати окрасою святкового столу. Але в такому випадку вам потрібно проявити свою фантазію і красиво подати салат.

Інгредієнти

Редиска - 300 г.

Яйця - 4 шт.

Зелена цибуля - За смаком

Сіль - За смаком

Майонез - За смаком

Сметана - За смаком

Петрушка - За смаком

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