FOODOBOZ | Салат з яблуками і морквою

Він надзвичайно легкий та швидкий у приготуванні, а також містить виключно корисні інгредієнти, які комплексно утворюють неймовірно красивий баланс кольору.

Хочете посмакувати щось смачненьке, вітамінне та надзвичайно ніжне на смак? Прагнете порадувати своїх близьких смачним салатиком, який одночасно матиме кислу та солодку нотку? Турбуєтеся про здоров’я своїх рідних? – Тоді приготуйте їм фантастично смачний та вітамінний салатик з яблук та моркви. Такий салат сподобається не лише дорослим, а й дітям, адже до його складу ще входять родзинки, мед та йогурт. Приготувати такий салат можна за лічені хвилини. А от позитивний настрій від страви збережеться надовго.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!