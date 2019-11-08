FOODOBOZ | Салат з яблуками і куркою

Це невимовно смачна, ароматна та красива страва. Салат має надзвичайно ніжний та приємний смак завдяки вареному курячому м’ясу та вареним яйцям.

Твердий сир забезпечить страві легку солону нотку. Окрім цього ми використаємо кисло-солодку яблуко, завдяки якому відповідно салат матиме легку кислинку. Усі ці інгредієнти ми будемо подрібнювати, а потім перемішувати, викладати в креманки і поливати майонезом перед безпосередньо подачею до столу. Такий салат, справді, має оригінальний смак та фантастично привабливий вигляд, тому він точно завоює прихильність усіх ваших рідних під час святкового застілля.

Інгредієнти

Куряче філе - 2 шт.

Яблука - 1 шт.

Сир твердий - 200 г.

Яйця - 3 шт.

Майонез - За смаком

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