FOODOBOZ | Салат з виноградом і сиром

FOODOBOZ | Салат з виноградом і сиром62 Читати матеріал російською
Пропонуємо поєднати виноград та сир, трішки їх доповнити і приготувати повноцінну страву, яка стане окрасою святкового столу.
Виноград – це компонент, який надасть салату свіжу солодко-кислу нотку, сир – ситність та солоний присмак. Окрім них нам також знадобиться копчена ковбаса та майонез. Змішавши всі ці інгредієнти ви отримаєте надзвичайно смачний салат, який сподобається не лише жінкам, а й чоловікам. Отже, лише три інгредієнти та заправка, зовсім трішечки вашого вільного часу, гарний настрій та позитив і вуаля – салат вже у вас на столі.
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