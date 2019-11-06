FOODOBOZ | Салат з руколи з яйцем

Таку закуску можна подавати до святкового столу, а також використовувати як гарнір до м'яса або риби.

У цьому рецепті ми будемо використовувати перепелині яйця, вони нададуть салату святкового і яскравого вигляду. Примітно, що яйця перепілок містять в 4,5 рази більше фосфору, заліза та калію, ніж курячі.

Інгредієнти

Рукола - 200 г.

Помідори "Чері" - 4 шт.

Яйця перепелині - 6 шт.

Оливкова олія - 2-3 ст. л.

Прованські трави - 2 ч. л.

Сіль - за смаком.

Бальзамічний оцет - 1 ст. л.

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