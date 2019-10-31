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31 жовтня • оновлено в 10:51
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FOODOBOZ | Салат із рисом і тунцем

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Салат з рисом і тунцем – це надзвичайно смачна, ситна, але водночас час ніжна та м’яка на смак страва.

Салат надзвичайно легкий у приготуванні, містить доступні і прості інгредієнти, але попри це виходить фантастично смачним та ароматним. Такий салат можна приготувати в будні і в святкові дні. Особливо апетитно страва буде виглядати тоді, коли ви її красиво задекоруєте.

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FOOD OBOZ
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