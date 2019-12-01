FOODOBOZ | Салат з помідорами
Салат з помідорами – це хороший варіант для того, щоб здивувати рідних та близьких черговою смачною кулінарною новинкою.
Він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Приготувати його можна надзвичайно швидко, тому цей рецепт підійде також для господинь, які часто пригощають несподіваних гостей.
Інгредієнти
Помідор - 3 шт.
Ковбаса - 150 г.
Сир твердий - 50 г.
Петрушка - 1 пучок.
Сіль - За смаком.
Перець чорний мелений - За смаком.
Майонез - 2 ст. л.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы