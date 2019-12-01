FOODOBOZ | Салат з помідорами

Салат з помідорами – це хороший варіант для того, щоб здивувати рідних та близьких черговою смачною кулінарною новинкою.

Він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Приготувати його можна надзвичайно швидко, тому цей рецепт підійде також для господинь, які часто пригощають несподіваних гостей.

Інгредієнти

Помідор - 3 шт.

Ковбаса - 150 г.

Сир твердий - 50 г.

Петрушка - 1 пучок.

Сіль - За смаком.

Перець чорний мелений - За смаком.

Майонез - 2 ст. л.

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