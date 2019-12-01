Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:19
МоваЯзык
МедОбоз Головна

FOODOBOZ | Салат з помідорами

213
Читати матеріал російською

Салат з помідорами – це хороший варіант для того, щоб здивувати рідних та близьких черговою смачною кулінарною новинкою.

Він підійде як на кожен день, так і на святковий стіл. Приготувати його можна надзвичайно швидко, тому цей рецепт підійде також для господинь, які часто пригощають несподіваних гостей.

Інгредієнти

Помідор - 3 шт.

Ковбаса - 150 г.

Сир твердий - 50 г.

Петрушка - 1 пучок.

Сіль - За смаком.

Перець чорний мелений - За смаком.

Майонез - 2 ст. л.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "FOOD OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
FOOD OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини