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1 жовтня • оновлено в 14:49
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FOODOBOZ | Салат з помідорами та сиром

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Любите грецький салат, але не завжди маєте можливість придбати усі інгредієнти, щоб приготувати його? – Пропонуємо хорошу альтернативу, тобто салат з помідорами і сиром Фета.

Він містить декілька спільних інгредієнтів, але в обох салатів "родзинкою" є саме сир. Тому приготувавши цей варіант, ви не просто урізноманітните раціон, а й здивуєте гостей, та й самих себе тим, наскільки він смачний, але водночас легкий у готуванні.

Особливістю цього салату є заправка, а точніше цікавий її компонент, який зробить салат надзвичайно пікантним.

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FOOD OBOZ
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