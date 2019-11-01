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1 листопада • оновлено в 11:28
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FOODOBOZ | Салат з плавленим сиром і часником

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Рецепт надзвичайно смачного та ароматного салату, який може стати чудовим доповненням гарнірів, незамінним елементом бутербродів, канапок і навіть тарталеток.

Приготувати таку універсальну страву зовсім легко. Для приготування цього салату вам знадобляться плавлений сир, варені яйця, часник, сіль та майонез.

Інгредієнти

Яйця - 4 шт.

Плавлений сир - 2 шт.

Часник - 2 зуб.

Сіль - За смаком

Майонез - За смаком

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FOOD OBOZ
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