FOODOBOZ | Салат з плавленим сиром і часником

FOODOBOZ | Салат з плавленим сиром і часником86 Читати матеріал російською
Рецепт надзвичайно смачного та ароматного салату, який може стати чудовим доповненням гарнірів, незамінним елементом бутербродів, канапок і навіть тарталеток.
Приготувати таку універсальну страву зовсім легко. Для приготування цього салату вам знадобляться плавлений сир, варені яйця, часник, сіль та майонез.
Інгредієнти
Яйця - 4 шт.
Плавлений сир - 2 шт.
Часник - 2 зуб.
Сіль - За смаком
Майонез - За смаком
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