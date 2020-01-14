FOODOBOZ | Салат з оселедцем, картоплею та яйцем
Салат з оселедцем, картоплею та яйцем
Час приготування – 30 хв.
Кількість порцій - 3
Ингредієнти
Один великий оселедець
Картопля – 600гр
Яйця – 3 шт
Ріпчаста цибуля – 1 шт.
Мариновані корнішони (за бажанням) – 5 – 7шт.
Оливкова олія – 3 ст.л
Сіль та перець за смаком
Бальзамічний оцет
Попередньо відварені та охолоджені яйця нарізаємо на четвертинки.
Цибулю нарізаємо напівкільцями.
Збризкуємо бальзамічним оцтом і залишаємо на декілька хвилин промаринуватися.
Оселедець нарізаємо невеличкими кусочками.
Нарізаємо попередньо відварену та остуджену картоплю, корнішони.
Подрібнюємо зелень цибулі
Готуємо заправку
Змішуємо оливкову олію з деcертною ложкою бальзамічного оцту.
За бажанням солимо та перчимо.
Викладаємо на тарілку всі інгредієнти.
Поливаємо заправкою.
Прикрашаємо зеленню.
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