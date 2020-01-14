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14 січня • оновлено в 07:26
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FOODOBOZ | Салат з оселедцем, картоплею та яйцем

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Салат з оселедцем, картоплею та яйцем

Час приготування – 30 хв.

Кількість порцій - 3

Ингредієнти

Один великий оселедець

Картопля – 600гр

Яйця – 3 шт

Ріпчаста цибуля – 1 шт.

Мариновані корнішони (за бажанням) – 5 – 7шт.

Зелена цибуля

Зелень кропу

Оливкова олія – 3 ст.л

Сіль та перець за смаком

Бальзамічний оцет

Попередньо відварені та охолоджені яйця нарізаємо на четвертинки.

Цибулю нарізаємо напівкільцями.

Збризкуємо бальзамічним оцтом і залишаємо на декілька хвилин промаринуватися.

Оселедець нарізаємо невеличкими кусочками.

Нарізаємо попередньо відварену та остуджену картоплю, корнішони.

Подрібнюємо зелень цибулі

Готуємо заправку

Змішуємо оливкову олію з деcертною ложкою бальзамічного оцту.

За бажанням солимо та перчимо.

Викладаємо на тарілку всі інгредієнти.

Поливаємо заправкою.

Прикрашаємо зеленню.

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FOOD OBOZ
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