FOODOBOZ | Салат з квасолею та сухариками

FOODOBOZ | Салат з квасолею та сухариками236 Читати матеріал російською
Неймовірно смачна та проста у приготуванні страва, яка з легкістю зможе прикрасити ваш святковий стіл.
Приготувати такий салат можна за лічені хвилини, особливо, якщо ви використовуєте готову квасолю. Окрім двох основних інгредієнтів нам ще знадобиться шинка, свіжий огірок, яйця, а також заправка у вигляді майонезу.
Інгредієнти
Квасоля - 200 г.
Сухарики - 1 пачка
Свіжі огірки - 1 шт.
Яйця - 3 шт.
Шинка - 200 г.
Майонез - За смаком
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