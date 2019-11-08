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8 листопада • оновлено в 08:00
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FOODOBOZ | Салат з квасолею та сухариками

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Неймовірно смачна та проста у приготуванні страва, яка з легкістю зможе прикрасити ваш святковий стіл.

Приготувати такий салат можна за лічені хвилини, особливо, якщо ви використовуєте готову квасолю. Окрім двох основних інгредієнтів нам ще знадобиться шинка, свіжий огірок, яйця, а також заправка у вигляді майонезу.

Інгредієнти

Квасоля - 200 г.

Сухарики - 1 пачка

Свіжі огірки - 1 шт.

Яйця - 3 шт.

Шинка - 200 г.

Майонез - За смаком

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FOOD OBOZ
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