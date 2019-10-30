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30 жовтня • оновлено в 07:14
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FOODOBOZ | Салат з кукурудзою без майонезу

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Салат з кукурудзою без майонезу – це надзвичайно смачна, ароматна та красива страва, яка багата на величезну кількість вітамінів.

Окрім того, що салат не містить шкідливого майонезу, до його складу ще входять абсолютно корисні вітамінні продукти. Серед них, зокрема, свіжі огірки, листя салату, а також зелень. Усі компоненти формують ідеальну гармонію смаку, аромату та кольору. Саме тому такий оригінальний салат зможе прикрасити будь-який святковий та буденний стіл.

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FOOD OBOZ
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