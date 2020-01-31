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31 січня • оновлено в 07:28
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FOODOBOZ | Салат з крабовими паличками та авокадо

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Салат з крабовими паличками та авокадо

Час приготування – 30 хв

Кількість порцій 3

Інгредієнти:

  1. Авокадо нарізаємо кубиками

  2. Крабові палички нарізаємо невеликими шматочками

  3. Подрібнюємо огірок

  4. Відварені та охолоджені яйця дрібно нарізаємо

  5. З"єднуємо всі інгредієнти

  6. Солимо та перчимо за смаком

  7. Заправляємо сметаною

  8. Ретельно перемішуємо

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