FOODOBOZ | Салат з крабовими паличками та авокадо
Салат з крабовими паличками та авокадо
Час приготування – 30 хв
Кількість порцій 3
Інгредієнти:
Авокадо – 1 шт.
Крабові палички – 200 гр.
Консервована кукурудза – 100 гр.
Яйця – 3 шт.
Рис – 100 гр.
Свіжий огірок – 1 шт.
Авокадо нарізаємо кубиками
Крабові палички нарізаємо невеликими шматочками
Подрібнюємо огірок
Відварені та охолоджені яйця дрібно нарізаємо
З"єднуємо всі інгредієнти
Солимо та перчимо за смаком
Заправляємо сметаною
Ретельно перемішуємо
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