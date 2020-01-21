FOODOBOZ | Салат з кавуна та огірка

Салат з кавуна та огірка

Час приготування – 10 хвилин

Кількість порцій - 4

Інгредиієнти:

Свіжий огірок - 3 шт. Кавун – 200 гр. Сир фета - 100 гр Свіжа м’ята – декілька гілочок Чорний мелений перець – за смаком Оливкова олія

Кавун нарізаємо кубиками

Свіжий огірок нарізаємо тонкими кружечками

Дрібно січемо цибулю (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)

Фету нарізаємо невеликими кубиками або подрібнюємо руками

Викладаємо на тарілку кавун, огірки

Посипаємо цибулею та сиром (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)

За бажанням прикрашаємо м’ятою

Поливаємо оливковою олією

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