FOODOBOZ | Салат з кавуна та огірка
Салат з кавуна та огірка
Час приготування – 10 хвилин
Кількість порцій - 4
Інгредиієнти:
Свіжий огірок - 3 шт.
Кавун – 200 гр.
Сир фета - 100 гр
Свіжа м’ята – декілька гілочок
Чорний мелений перець – за смаком
Кавун нарізаємо кубиками
Свіжий огірок нарізаємо тонкими кружечками
Дрібно січемо цибулю (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)
Фету нарізаємо невеликими кубиками або подрібнюємо руками
Викладаємо на тарілку кавун, огірки
Посипаємо цибулею та сиром (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)
За бажанням прикрашаємо м’ятою
Поливаємо оливковою олією
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