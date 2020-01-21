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21 січня • оновлено в 08:30
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FOODOBOZ | Салат з кавуна та огірка

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Салат з кавуна та огірка

Час приготування – 10 хвилин

Кількість порцій - 4

Інгредиієнти:

  1. Свіжий огірок - 3 шт.

  2. Кавун – 200 гр.

  3. Сир фета - 100 гр

  4. Свіжа м’ята – декілька гілочок

  5. Чорний мелений перець – за смаком

  6. Оливкова олія

  • Кавун нарізаємо кубиками

  • Свіжий огірок нарізаємо тонкими кружечками

  • Дрібно січемо цибулю (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)

  • Фету нарізаємо невеликими кубиками або подрібнюємо руками

  • Викладаємо на тарілку кавун, огірки

  • Посипаємо цибулею та сиром (ІНГРІДІЄНТ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ!!!)

  • За бажанням прикрашаємо м’ятою

  • Поливаємо оливковою олією

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Тема
FOOD OBOZ
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