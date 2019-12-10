FOODOBOZ | Салат з кальмарами та грибами
Напередодні усіх Різдвяних та Новорічних свят - легкий, але витончений салат. Смажені грибочки, кальмари, огірочки – ці всі інгредієнти утворюють несподіваний легкий та ненав’язливий мікс.
Страва містить прості та доступні інгредієнти, але в той же час виглядає апетитно і красиво.
Інгредієнти
Кальмари варені - 200-300 г.
Печериці - 100-150 г.
Сіль - За смаком
Солоні огірки - 3-4 шт.
Яйця - 2 шт.
Лимонний сік - 1-2 ст. л.
Цибуля - 1 шт.
Майонез - За смаком
Зелень - Пучок
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