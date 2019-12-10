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10 грудня • оновлено в 07:31
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FOODOBOZ | Салат з кальмарами та грибами

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Напередодні усіх Різдвяних та Новорічних свят - легкий, але витончений салат. Смажені грибочки, кальмари, огірочки – ці всі інгредієнти утворюють несподіваний легкий та ненав’язливий мікс.

Страва містить прості та доступні інгредієнти, але в той же час виглядає апетитно і красиво.

Інгредієнти

Кальмари варені - 200-300 г.

Печериці - 100-150 г.

Сіль - За смаком

Солоні огірки - 3-4 шт.

Яйця - 2 шт.

Лимонний сік - 1-2 ст. л.

Цибуля - 1 шт.

Майонез - За смаком

Зелень - Пучок

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FOOD OBOZ
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