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17 січня • оновлено в 08:33
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FOODOBOZ | Салат з грушею та шпинатом

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Салат з грушею та шпинатом

Час приготування – 20 хв.

Кількість порцій - 2

Інгредієнти:

  1. Свіжий шпинат – 200гр.

  2. Груші – 2 шт.

  3. Мигдаль – 40 г.

  4. Козячий сир – 60 г.

  5. Лимонний сік – 2 чайні ложки

  • Подрібнюємо мигдаль будь яким зручним способом

  • Ріжемо козячий сир на невеликі шматочки

  • Грушу нарізаємо на тонкі скибки

  • Листя шпинату викладаємо на тарілку

  • Посипаємо мигдалем та сиром

  • Збризкуємо лимонним соком

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FOOD OBOZ
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