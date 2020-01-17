FOODOBOZ | Салат з грушею та шпинатом

Салат з грушею та шпинатом

Час приготування – 20 хв.

Кількість порцій - 2

Інгредієнти:

Свіжий шпинат – 200гр. Груші – 2 шт. Мигдаль – 40 г. Козячий сир – 60 г. Лимонний сік – 2 чайні ложки

Подрібнюємо мигдаль будь яким зручним способом

Ріжемо козячий сир на невеликі шматочки

Грушу нарізаємо на тонкі скибки

Листя шпинату викладаємо на тарілку

Посипаємо мигдалем та сиром

Збризкуємо лимонним соком

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