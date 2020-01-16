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16 січня • оновлено в 08:10
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FOODOBOZ | Салат з гарбузом та крабовими паличками

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Салат з гарбузом та крабовими паличками

Час приготування – 30 хв

Кількість порцій - 4

Інгредієнти:

  1. Гарбуз – 350 гр.

  2. Грецькі горіхи – 50 гр.

  3. Крабові палички – 200 гр.

  4. Свіжа м’ята – декілька гілочок

  5. Зелень кропу – невеликий пучок

  6. Винний або яблучний оцет – 1 столова ложка

  7. Сіль та перець – за смаком

  8. Спеції – на ваш смак

  • Крабові палочки нарізаємо невеликими шматочками

  • Зелень та горіхи подрібнюємо блендером до однорідної маси

  • Викладаємо на тарілку попередньо обсмажені шматочки гарбуза

  • Заливаємо заправкою

  • Ретельно перемішуємо

  • За бажанням прикрашаємо листочками м’яти та зеленню

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FOOD OBOZ
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