FOODOBOZ | Салат з гарбузом та крабовими паличками
Салат з гарбузом та крабовими паличками
Час приготування – 30 хв
Кількість порцій - 4
Інгредієнти:
Гарбуз – 350 гр.
Грецькі горіхи – 50 гр.
Крабові палички – 200 гр.
Свіжа м’ята – декілька гілочок
Зелень кропу – невеликий пучок
Винний або яблучний оцет – 1 столова ложка
Сіль та перець – за смаком
Спеції – на ваш смак
Крабові палочки нарізаємо невеликими шматочками
Зелень та горіхи подрібнюємо блендером до однорідної маси
Викладаємо на тарілку попередньо обсмажені шматочки гарбуза
Заливаємо заправкою
Ретельно перемішуємо
За бажанням прикрашаємо листочками м’яти та зеленню
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