FOODOBOZ | Салат з авокадо та помідорами
Існує величезна кількість варіантів приготування салату з авокадо. Пропонуємо поповнити список улюблених рецептів цією легкою та простою закускою.
Якщо ви хочете швидко привести фігуру до ладу, а також поліпшити стан шкіри та отримати заряд бадьорості, почніть вживати цей салат. Він чудово підходить в якості гарніру до риби або до м'яса. Салат з авокадо можна подавати і як самостійну страву, оскільки він досить ситний і поживний.
Інгредієнти
Авокадо - 1 шт.
Помідори - 2 шт.
Яйця перепелині - 7 шт.
Куряче філе - 200 г.
Салатний мікс - 150 г.
Консервована кукурудза - 100 г.
Лимон - 1/2 шт.
Оливкова олія - 3 ст. л.
Перець чорний мелений - за смаком.
Петрушка - 20 г.
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