FOODOBOZ | Салат з авокадо та помідорами

Існує величезна кількість варіантів приготування салату з авокадо. Пропонуємо поповнити список улюблених рецептів цією легкою та простою закускою.

Якщо ви хочете швидко привести фігуру до ладу, а також поліпшити стан шкіри та отримати заряд бадьорості, почніть вживати цей салат. Він чудово підходить в якості гарніру до риби або до м'яса. Салат з авокадо можна подавати і як самостійну страву, оскільки він досить ситний і поживний.

Інгредієнти

Авокадо - 1 шт.

Помідори - 2 шт.

Яйця перепелині - 7 шт.

Куряче філе - 200 г.

Салатний мікс - 150 г.

Консервована кукурудза - 100 г.

Лимон - 1/2 шт.

Оливкова олія - 3 ст. л.

Перець чорний мелений - за смаком.

Петрушка - 20 г.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!