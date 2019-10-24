FOODOBOZ | Салат з арахісом

Пропонуємо приготувати незвичайний, смачний, хрусткий салат з пекінської капусти та арахісу.

Таку закуску можна подати на будь-який святковий стіл і здивувати всіх своїх гостей. Для приготування використовуються недорогі й доступні продукти, які відмінно поєднуються між собою і в сумі дають вишуканий, ситний салат. Для заправки радимо використовувати майонез домашнього приготування або сметану.

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