FOODOBOZ | Салат "Тбілісі"

Салат ситний завдяки великій кількості інгредієнтів та яловичині, соковитий – завдяки овочам, красивий – завдяки різнобар’ю інгредієнтів.

Пікантний – завдяки часнику та гострому перцю, корисний – через відсутність майонезу , ідеальний – бо смачний, красивий, ароматний та не шкідливий!

Інгредієнти

Яловичина - 200 г.

Консервована квасоля - 200 г.

Солодкий перець - 2 шт.

Гострий перець - За смаком

Червона цибуля - 1 шт.

Часник - 2 зуб.

Кінза - Великий пучок

Волоські горіхи - 50 г.

Рослинна олія - 4 ст. л.

Оцет - 3 ст. л.

Сіль - За смаком

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