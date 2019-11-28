FOODOBOZ | Салат "Тбілісі"
Салат ситний завдяки великій кількості інгредієнтів та яловичині, соковитий – завдяки овочам, красивий – завдяки різнобар’ю інгредієнтів.
Пікантний – завдяки часнику та гострому перцю, корисний – через відсутність майонезу , ідеальний – бо смачний, красивий, ароматний та не шкідливий!
Інгредієнти
Яловичина - 200 г.
Консервована квасоля - 200 г.
Солодкий перець - 2 шт.
Гострий перець - За смаком
Червона цибуля - 1 шт.
Часник - 2 зуб.
Кінза - Великий пучок
Волоські горіхи - 50 г.
Рослинна олія - 4 ст. л.
Оцет - 3 ст. л.
Сіль - За смаком
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