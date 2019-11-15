FOODOBOZ | Салат м'ясний з овочами

М’ясний салат з овочами – досить проста страва, з якою багато хто знайомий.

Однак ми пропонуємо цікавий рецепт, завдяки якому традиційні компоненти набудуть особливих смакових властивостей. Такий салат сподобається кожному, хто його спробує. Вдале поєднання інгредієнтів зробить салат не надто важким. Овочі додадуть легкості та соковитості. Усе це в поєднанні зі спеціями та доречною заправкою викличе гастрономічне задоволення у дегустаторів.

Господині доведеться лише слухати компліменти у свою адресу та радіти з того, що гості залишилися ситими та задоволеними.

Інгредієнти

М'ясо - 150-200 г.

Свіжі огірки - 2-3 шт.

Редиска - 3-4 шт.

Помідор - 1-2 шт.

Болгарський перець - 1 шт.

Сіль - За смаком.

Оливкова олія - За смаком.

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