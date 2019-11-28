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30 листопада • оновлено в 11:25
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FOODOBOZ | Салат із помідорів та огірків

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Вітамінний овочевий салат з огірків та помідорів підійде до будь-якої страви, чи то до м’яса, чи то до гарніру.

Він легкий, смачний та надзвичайно корисний, адже його компоненти містять велику кількість вітамінів. На приготування салату загалом можна витратити лічені хвилини, а от смакувати і розтягувати задоволення захочеться досить довго.

Інгредієнти

Помідор - 2 шт.

Свіжі огірки - 2-3 шт.

Щавель - Декілька листочків.

Цибуля - 1 шт.

Часник - 1 зуб.

Сметана - 300 - 400 г.

Кріп - Пучок.

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FOOD OBOZ
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