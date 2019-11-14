FOODOBOZ | Салат із червоної капусти

Салат із червоної капусти – це універсальний мікс інгредієнтів, який буде до смаку будь-кому. Основний продукт урізноманітнить і добавить фарб будь-якій страві, а особливо салату.

Червона капуста внесе яскравість і барви у салат, надасть йому привабливості та апетитності. Разом із іншим інгредієнтами утвориться барвиста феєрія кольорів. Окрім цього, червона капуста є надзвичайно корисною та вітамінною.

Поєднання овочів у даному салаті – це справжня "вітамінна бомба", а це ще більше мотивує до приготування цього простого, але такого смачного салату.

Інгредієнти

Червона капуста - 1/2 цілої капустини.

Листкова капуста - Декілька гілок.

Морква - 1 шт.

Кінза - Пучок.

Журавлина - 3 ст. л.

Насіння соняшника - 3 ст. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Яблучний оцет - 2 ч. л.

Часник - 1 зуб.

Перець чорний мелений - За смаком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!