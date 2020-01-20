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20 січня • оновлено в 08:09
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FOODOBOZ | Фруктовий мікс салат

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Фруктовий мікс салат

Час приготування – 15 хв.

Кількість порцій - 3

Інгредієнти:

  1. Яблуко - 2 шт.

  2. Велика груша - 1 шт.

  3. Білий виноград - 100 гр.

  4. Журавлина – 20 – 30 гр.

  5. Мед - 2 ст.л.

  6. Лимонний сік - 2 ст.л.

  7. Кориця – за смаком

  8. Бад’ян – за смаком

  • Грушу та яблука нарізаємо невеликими шматочками

  • Змішуємо лимонний сік та мед

  • З"єднуємо інгредієнти

  • Поливаємо заправкою

  • Ретельно перемішуємо

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