FOODOBOZ | Фруктовий мікс салат
Фруктовий мікс салат
Час приготування – 15 хв.
Кількість порцій - 3
Інгредієнти:
Яблуко - 2 шт.
Велика груша - 1 шт.
Білий виноград - 100 гр.
Журавлина – 20 – 30 гр.
Мед - 2 ст.л.
Лимонний сік - 2 ст.л.
Кориця – за смаком
Бад’ян – за смаком
Грушу та яблука нарізаємо невеликими шматочками
Змішуємо лимонний сік та мед
З"єднуємо інгредієнти
Поливаємо заправкою
Ретельно перемішуємо
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