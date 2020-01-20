FOODOBOZ | Фруктовий мікс салат

Фруктовий мікс салат

Час приготування – 15 хв.

Кількість порцій - 3

Інгредієнти:

Яблуко - 2 шт. Велика груша - 1 шт. Білий виноград - 100 гр. Журавлина – 20 – 30 гр. Мед - 2 ст.л. Лимонний сік - 2 ст.л. Кориця – за смаком Бад’ян – за смаком

Грушу та яблука нарізаємо невеликими шматочками

Змішуємо лимонний сік та мед

З"єднуємо інгредієнти

Поливаємо заправкою

Ретельно перемішуємо

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