Фоменко замість Абромавічуса: в НАКО оцінили зміни в "Укроборонпромі"

Тетяна Гайжевська Відео 18:58, 6.10.2020

6 жовтня генерального директора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавічуса звільнено з посади. Тепер обов’язки керівника державного концерну виконує Ігор Фоменко.

Детальніше про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV поговорили з виконавчою директоркою Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Оленою Трегуб.

"Ми розцінюємо позитивно те, що сьогодні виконуючим обов’язки був призначений пан Фоменко, який є частиною команди Абромавічуса. Він має продовжити ті реформи, які команда Абромавічуса закладала протягом минулого року", – сказала вона.

За словами Трегуб, по новому замислу реформи, директора "Укроборонпрому" не буде призначати президент України. "Ми сподіваємося, що це останній призначений президентом очільник "Укроборонпрому", а після цього ми будемо працювати за більш сучасними стандартами", – наголосила вона.

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