Фокус-покус: що відбувалося в українській політиці, поки все обговорювали ''відставку'' Андрія Богдана

Що відбувалося в той час, як за активної участі ЗМІ соціальні мережі обговорювали відставку керівника Офісу президента України Андрія Богдана, якої не було?

Сайт української служби "Голосу Америки" оприлюднив документи про те, що Володимир Зеленський наймав лобістів для формування іміджу у США. Згідно документів, які розмістив сайт, лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала для Зеленського, який заперечував, що наймав лобістів.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк ухвалив рішення у справі про захист честі та гідності, завдяки якому Андрій Портнов (колишній радник Віктора Януковича та заступник голови Адміністрації президента-втікача) отримає з держбюджету 7 млн грн. Хто такий цей суддя Сергій Вовк і якими ще рішеннями він відомий нагадує у матеріалі Слідство.Інфо

Ну і звісно епопея між Андрієм Богданом та Віталієм Кличком, які "обмінювалися мемасиками" і почали боротьбу за Київ : хто кому пропонував хабара, хто подав до НАБУ, чому мер Києва їздив до адвоката Трампа.

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