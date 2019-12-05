Нам, народженим ходити, не надто легко дається освоєння активного пересування по повітрю.

Недарма до максимальної розрахункової висоти польоту (понад 3 км) поки що не піднімалося жоден пілот Flyboard Air. Навіть на досвідченого Френкі Запата випробування флайборд справили сильне враження.

Flyboard Air - новий засіб пересування Скріншот з відео

Flyboard Air - новий засіб пересування Скріншот з відео

"Я дуже нервував перед першим польотом, хоча, як тільки піднявся в повітря, сумніви зникли. Це був невимовний захват", - розповідає пілот.

Flyboard Air - новий засіб пересування Скріншот з відео

Flyboard Air - новий засіб пересування Скріншот з відео

Можливо, ми стоїмо на порозі появи ще одного спорту, а потім і засоби пересування.

"Хоч би скільки досконалий Flyboard Air, варто пам'ятати, що взагалі-то ви летите зі швидкістю за 100 км / ч, та ще й з 20 л авіаційного палива за плечима. Це досить ризиковано, - визнає Крістіан Алібар. - Френкі вважає, що ризик виправданий. Я теж так думаю, а наскільки це прийнятно для вас - вирішуйте самі ".

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