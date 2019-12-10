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10 грудня • оновлено в 09:03
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Флешмоб від T-mobile

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Класний, незвичайний і веселий креатив придумав оператор T-Mobile в Іспанії. На площі містечка Террасса (провінція Барселона) було споруджено справжнє поле для гри в Angry Birds.

Флешмоб від T-mobile

Флешмоб від T-mobile

Скріншот з відео

Флешмоб від T-mobile

Флешмоб від T-mobile

Скріншот з відео

Управляти пташками пропонувалося з звичайного Android-смартфона T-Mobile, а ось дія відбувалася вже в реальному житті. Пташки вилітали з тим же зусиллям і під тим же кутом, під яким їх запускали на смартфоні.

Флешмоб від T-mobile

Флешмоб від T-mobile

Скріншот з відео

Флешмоб від T-mobile

Флешмоб від T-mobile

Скріншот з відео

Так що розповідати - просто подивіться цей ролик!

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